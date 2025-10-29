Zena Halloween | vietati botti spray e bevande in vetro o lattine

Ordinanza della sindaca di Genova Silvia Salis per la sicurezza in occasione di ‘Zena Halloween’, evento che animerà il centro città, dalle 17 a mezzanotte in piazza Matteotti. Previsto un ‘Halloween Village’ con intrattenimento per bambini e, a seguire, DJ set, con conseguente afflusso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

