Zelensky non ha comprato un ranch da 79 milioni di dollari nel Wyoming

Negli ultimi giorni sui social si è diffusa la notizia secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe acquistato i vastissimi Pathfinder Ranches nel Wyoming, per la cifra di 79 milioni di dollari, tramite la società cipriota Davegra Ltd. Il presunto annuncio di vendita, mostrato nel filmato, proviene da un sito simile a quello dell’agenzia immobiliare americana Swan Land Company. Tuttavia, un’attenta analisi rivela che il sito è una copia recente creata per supportare la narrativa di disinformazione. Per chi ha fretta. Un video virale accusa Zelensky di aver comprato i “Pathfinder Ranches” nel Wyoming per 79 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Open.online