Zara pronta a sbarcare? Ci sarebbe un accordo

Il colosso del fast fashion non molla. La notizia che rincuora è che Zara non avrebbe del tutto abbandonato l’idea di sbarcare in città. Nonostante l’affare tramontato anni fa per insediarsi all’ex cinema Eolo (dove poi è approdato Alcott) lasciando tutte le shopping addicted a bocca asciutta, il band spagnolo di abbigliamento avrebbe già un’intesa pronta per aprire in un altro grande fondo in Passeggiata. E la cosa rappresenterebbe un impulso non da poco per il tessuto commerciale. Che comunque sta cambiando pelle in modo sensibile. Oggi infatti inaugura (dalle 18 alle 22) in via Savi, il "Caffè Vip", stesso nome del bar lanciato in via Garibaldi da Loredano Ciambelli che dopo 24 anni ha lasciato il centro (dopo aver importato per primo a Viareggio la ’moda’ dell’apericena a buffet) per variare l’offerta in trattoria pizzeria nel cuore della Darsena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

