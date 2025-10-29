Nicola Zalewski ha indossato la maglia della Roma per ben 14 anni, attraversando tutto il percorso dalle giovanili fino alla prima squadra. Dal 2011 al 2020 ha militato nelle varie formazioni Under e nella Primavera, poi dal 2020 al 2025 ha fatto parte stabilmente del gruppo dei “grandi”. Quella che sembrava destinata a diventare un’altra bella storia di un “figlio di Roma” cresciuto in casa si è invece conclusa con un addio amaro. A gennaio 2025 l’esterno polacco si è trasferito all’Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro, mentre in estate è passato nell’Atalanta di Ivan Juric. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Zalewski, striscione polemico al Colosseo: “Tradire un amico si chiama infamità”