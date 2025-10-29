Zalewski e lo striscione al Colosseo | Hai tradito un amico Tutta la storia sulla sua infamità

Uno striscione enorme è comparso a Roma, in una delle vie che lambiscono il Colosseo, con un messaggio diretto e inequivocabile rivolto a Nicola Zalewski, esterno dell’Atalanta ed ex promessa del vivaio giallorosso. Il testo recita: “Che fossi uno spione lo sapevamo già. Zalewski, tradire un amico si chiama infamità”. Un messaggio che richiama i codici dell’onore ultrà ma che, a sorpresa, non ha nulla a che fare con il calcio giocato, con tifoserie rivali o con questioni sportive. Questa volta non indaga la Digos, non ci sono minacce da curva o fazioni avversarie. Si tratta di una storia di gossip, corna e amicizia tradita che coinvolge influencer, social, giocatori ed ex fidanzate in un intreccio degno di una soap opera. 🔗 Leggi su Cultweb.it

