Zalewski colto alla sprovvista | striscione contro l’ex Inter a Roma Cos’è successo

Inter News 24 Zalewski, striscione al Colosseo per l’ex Inter: polemica a Roma per l’esterno attualmente in forza all’Atalanta. Un curioso episodio ha coinvolto Nicola Zalewski, ex esterno di Roma e Inter oggi in forza all’ Atalanta, finito al centro dell’attenzione per uno striscione comparso nella notte al Colosseo. Come riportato dall’agenzia ANSA, il messaggio non aveva nulla a che fare con il calcio né con la tifoseria giallorossa, ma sarebbe legato a vicende di natura privata. Lo striscione e il contesto. Il testo dello striscione, apparso a poche ore dalla sfida di campionato, conteneva un messaggio di forte accusa nei confronti del calciatore, con riferimenti a presunti tradimenti in ambito sentimentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

