Zalewski a Roma è apparso uno striscione contro il giocatore dell’Atalanta | cosa c’era scritto e un rapporto con i tifosi giallorossi ormai incrinato
Zalewski nel mirino dei tifosi della Roma: lo striscione davanti al Colosseo. Un duro attacco al giocatore dell’Atalanta. Nicola Zalewski torna al centro dell’attenzione dei tifosi romanisti, ma non per meriti sportivi. Nella notte scorsa, infatti, davanti al Colosseo è apparso uno striscione non firmato che prende di mira l’ex esterno giallorosso, attualmente in forza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Tornano Le Fèe e Zalewski. Out Dybala per un problema fisico. Mi auguro che, considerato questo infortunio, non vada in nazionale per recuperare a Trigoria
Roma, scatta il rinnovo automatico per Zalewski: i dettagli - Secondo gli accordi scritti nel novembre scorso, il polacco avrebbe prolungato il contratto di un anno se fosse ... calciomercato.com scrive