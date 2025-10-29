YouTube promuove una diretta deepfake di Jensen Huang | il finto evento crypto supera il keynote reale alla GTC

Dday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La falsa diretta della GTC 2025 ha superato quella ufficiale. Il CEO Nvidia ricreato dall’IA promuoveva una truffa crypto in tempo reale. 🔗 Leggi su Dday.it

youtube promuove una diretta deepfake di jensen huang il finto evento crypto supera il keynote reale alla gtc

© Dday.it - YouTube promuove una diretta deepfake di Jensen Huang: il finto evento crypto supera il keynote reale alla GTC

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

youtube promuove diretta deepfakeDa YouTube uno strumento per rilevare i video deepfake - Dopo aver annunciato la funzionalità lo scorso anno, YouTube sta iniziando a rendere disponibile ai membri del programma partner un nuovo strumento per riconoscere i video generati dall'intelligenza a ... Secondo ansa.it

YouTube lancia nuovi strumenti contro i deepfake - YouTube raddoppia gli sforzi contro i deepfake, con nuova tecnologia di rilevamento per i creator e sostenendo la proposta di legge NO FAKES ACT. Lo riporta punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Youtube Promuove Diretta Deepfake