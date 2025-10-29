Uno dei due sceneggiatori che stava scrivendo il film dedicato ai Giovani Vendicatori ha ammesso che il team avrebbe affrontato un'altra versione del villain che un tempo doveva essere il principale cattivo del MCU I Marvel Studios hanno annunciato Avengers: Doomsday al San Diego Comic-Con dello scorso anno, con Robert Downey Jr. pronto a tornare nel MCU nei panni del malvagio Dottor Destino. Tuttavia, il film era precedentemente intitolato The Kang Dynasty e la sua storia era molto diversa prima del licenziamento dell'attore Jonathan Majors, interprete di Kang. Ora, il co-sceneggiatore Michael Waldron, autore di Loki e che ha lavorato anche alla sceneggiatura di Doomsday, ha condiviso alcuni dettagli su un intrigante scenario che aveva proposto a suo tempo alla Marvel insieme al co-sceneggiatore e veterano del MCU Jeff Loveness. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Young Avengers doveva far fuori Kang... almeno fino al clamoroso colpo di scena finale