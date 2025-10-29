Yildiz come Pogba, il rigore all’Udinese vale la storia: 11 gol in Serie A prima dei 21 anni, raggiunto il primato del francese. Un rigore che non trema, un gol che chiude la partita e che, soprattutto, lo proietta nella storia. La serata di Kenan Yildiz contro l’Udinese non è stata solo quella della vittoria ritrovata per la Juventus, ma anche quella di un record personale prestigioso. Con la rete siglata dal dischetto al 95?, il gioiello turco ha eguagliato un primato che apparteneva a un altro fenomeno transitato da Torino in giovane età: Paul Pogba. Yildiz Juve: 11 perle prima dei 21 anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz come Pogba: con il rigore contro l’Udinese il turco eguaglia l’ex centrocampista della Juventus! Il dato che salta all’occhio