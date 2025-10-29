Yildiz a DAZN | Dobbiamo pensare partita dopo partita oggi siamo contenti ma dobbiamo guardare avanti perché abbiamo ancora tante partite

Kenan Yildiz ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Udinese: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Yildiz ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Juve Udinese: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Molto difficile questo periodo, dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi sono contento ma dobbiamo guardare avanti. In questa stagione abbiamo ancora tante partite, dobbiamo spingere». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

