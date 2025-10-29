Yildiz a DAZN | Dobbiamo pensare partita dopo partita oggi siamo contenti ma dobbiamo guardare avanti perché abbiamo ancora tante partite
Kenan Yildiz ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Udinese: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Yildiz ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Juve Udinese: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Molto difficile questo periodo, dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi sono contento ma dobbiamo guardare avanti. In questa stagione abbiamo ancora tante partite, dobbiamo spingere». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Novità in casa Juve per la gara contro l'Udinese Ci sono Yildiz e Kostic, insieme a Vlahovic e Openda in attacco #JuveUdinese #DAZN - X Vai su X
Zaccagni alla vigilia di Lazio Juve scalda gli animi a Dazn: «Affrontiamo una squadra forte, con queste caratteristiche. Tre partite per capire chi siamo. E su Yildiz...» Vai su Facebook
Ludi a DAZN: «Per la Serie A è una grande cosa vedere un duello del calibro di Yildiz-Nico Paz. Morata? Abbiamo preso un campione» - Le sue dichiarazioni a pochi minuti dal match Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è interven ... juventusnews24.com scrive