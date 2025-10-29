Yawp per una scuola in piedi sui banchi
Nell’Atene del IV secolo a.C. c’era Platone, filosofo e pugile. A Milano oggi sono i palestrati pensatori della Natked Academy a predicare che un corpo limitato dal punto di vista meccanico, come quello degli studenti seduti ai banchi per ore, rallenta i processi cognitivi e abbassa la soglia dell’attenzione: “Out of the desk!“ è il loro workshop, in calendario il 1° novembre dalle 11 alle 12.30 tra le proposte di “Yawp Festival. In piedi sui banchi di scuola. Imparare altrove”, al via dopodomani venerdì 31 ottobre a Base Milano. Sono invitati pensatori, professionisti, soggetti sociali a discutere di un’idea di scuola fuori dalle aule e dagli schemi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
