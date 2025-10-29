Yamal il catalano che i catalani non amano Non è uno di loro lo scrutano attraverso un razzismo latente El Paìs

Ilnapolista.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

El Paìs in difesa di Yamal. Lo fa con un’analisi di Daniel Verdù.   Scrive Verdù: Il calcio ha smarrito il senso dell’ironia. In un mondo sempre più teso e permaloso, anche una battuta di un ragazzo di 18 anni diventa un caso nazionale. Lamine Yamal, talento precoce e simbolo del nuovo Barcellona, divide la Spagna: genio per alcuni, provocatore per altri. Dietro le critiche, però, affiora qualcosa di più profondo — un pregiudizio sottile, quasi razziale, verso chi non incarna il “catalano modello”. E così, come un tempo accadde a Piqué, anche Lamine rischia di pagare il prezzo di un calcio che ha dimenticato come si sorride. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

yamal il catalano che i catalani non amano non 232 uno di loro lo scrutano attraverso un razzismo latente el pa236s

© Ilnapolista.it - Yamal il catalano che i catalani non amano. Non è uno di loro, lo scrutano attraverso un razzismo latente (El Paìs)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

yamal catalano catalani amanoYamal il catalano che i catalani non amano. Non è uno di loro, lo scrutano attraverso un razzismo latente (El Paìs) - Preferiscono l'"ariano" Cubarsì (El Pais) naro e cresciuto tra Girona e BArcellona ... ilnapolista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Yamal Catalano Catalani Amano