XIII edizione del Bari Tango Congress

Baritoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà a Bari, da domani giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025, nel The Nicolaus Hotel in via Cardinale Agostino Ciasca 27, la tredicesima edizione del Bari Tango Congress, la kermesse dedicata al Tango Argentino, il grande evento internazionale firmato TANGON.Il Congress è riconosciuto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

xiii edizione bari tangoA Bari torna il grande Tango internazionale: al via la XIII edizione del Bari Tango Congress - Sabato 1° novembre debutta la prima edizione del Metropolitango, campionato internazionale che farà di Bari la prima tappa di un circuito mondiale di gare; ... Secondo giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Xiii Edizione Bari Tango