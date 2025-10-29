XIII edizione del Bari Tango Congress
Si terrà a Bari, da domani giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025, nel The Nicolaus Hotel in via Cardinale Agostino Ciasca 27, la tredicesima edizione del Bari Tango Congress, la kermesse dedicata al Tango Argentino, il grande evento internazionale firmato TANGON.Il Congress è riconosciuto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altre letture consigliate
PREMIO IMPRESA AMBIENTE: AL VIA LA XIII EDIZIONE Torna l’iniziativa nazionale che premia l’eccellenza nella sostenibilità d'impresa. Dal 24 ottobre 2025 al 24 gennaio 2026, la finestra di apertura del bando promosso da Camera di Commercio di Venezi Vai su Facebook
.#IIT alla XIII edizione della @MakerFaireRome Tutte le info sulla partecipazione e gli stand dal 17 al 19 ottobre - X Vai su X
A Bari torna il grande Tango internazionale: al via la XIII edizione del Bari Tango Congress - Sabato 1° novembre debutta la prima edizione del Metropolitango, campionato internazionale che farà di Bari la prima tappa di un circuito mondiale di gare; ... Secondo giornaledipuglia.com