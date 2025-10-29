Xi e la lezione della Guerra dell’Oppio Cina porta al tavolo con Trump le ‘umiliazioni’ subite

(Adnkronos) – Alla vigilia dell ‘?incontro con Donald Trump a Busan, in Corea del Sud, Xi Jinping guarda al passato per affrontare la sfida commerciale con gli Stati Uniti. È quanto sostiene il New York Times, secondo cui il leader del Dragone trarrebbe ispirazione dalla figura di Lin Zexu, il funzionario imperiale che nell’800 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Xi e la lezione della Guerra dell’Oppio, Cina porta al tavolo con Trump le ‘umiliazioni’ subite

