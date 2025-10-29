Xbox i servizi della console sono al momento inaccessibili | Azure ha dei problemi

È una giornata complicata per l’ecosistema Xbox: tutti i principali servizi della console — da Xbox Live al Game Pass — risultano al momento inaccessibili in gran parte del mondo. Microsoft ha confermato ufficialmente che la causa del blackout è da ricercarsi in un guasto ai server Azure, la piattaforma cloud che gestisce numerosi servizi online dell’azienda, inclusi quelli legati a Xbox. A essere offline non è solo la rete di gioco, ma persino la pagina di stato ufficiale, normalmente usata per monitorare eventuali disservizi. Insider Gaming segnala che l’interruzione ha colpito in un momento particolarmente delicato: proprio oggi infatti è previsto il lancio globale di The Outer Worlds 2, l’attesissimo gioco di ruolo di Obsidian Entertainment. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox, i servizi della console sono al momento inaccessibili: Azure ha dei problemi

