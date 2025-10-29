Xavier Peugeot Ceo DS | Le nostre auto avranno design polarizzanti E sui motori nessun tabù

Il Ceo di DS Automobiles descrive strategie e prospettive del brand premium francese per i prossimi anni. "Saremo sempre coerenti con i nostri asset fondamentali: comfort, raffinatezza e tecnologia. Sull'elettrico giochiamo in casa, ma per le motorizzazioni ascoltiamo i clienti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Xavier Peugeot, Ceo DS: "Le nostre auto avranno design polarizzanti. E sui motori, nessun tabù"

Abbiamo parlato con l'ad del brand, Xavier Peugeot: le nuove generazioni arriveranno nel 2026-2027. Ecco cosa ha rivelato ? Vai su Facebook

DS non è necessariamente la sigla di Dramma Stellantis: la ristrutturazione sensata - Il CEO Xavier Peugeot parla di una "ristrutturazione che genererà profitti per il gruppo". Lo riporta clubalfa.it

Xavier Peugeot: “DS vuole essere l’alternativa all’establishment dei marchi premium” - Parla il ceo del marchio del gruppo Stellantis: “Per il 2026 lavoriamo su modelli più piccoli e di volume” ROMA – Xavier Peugeot, 60 anni, è da febbraio scorso il numero uno di DS, marchio premium cre ... Come scrive repubblica.it

DS Automobiles: Xavier Peugeot nominato CEO - Xavier Peugeot è il nuovo CEO di DS Automobiles, succedendo a Olivier François, che era alla guida del marchio DS da luglio 2023 e che proseguirà il suo lavoro con altri incarichi strategici in ... Secondo motorionline.com