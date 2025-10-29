X Factor 2025 Live 2 giovedì 30 ottobre | assegnazioni ospite EMMA e meccanismo serata

Dopo il debutto, giovedì 30 ottobre arriva il secondo Live Show di X Factor 2025 (Sky Original, Fremantle), in diretta su Sky e in streaming su NOW. A guidare la serata c’è Giorgia; sul palco, come ospite speciale, EMMA con il nuovo singolo “Brutta Storia” e un’anteprima sui due maxi-live estivi del 2026 (Roma, 2 luglio – Ippodromo delle Capannelle; Milano, 9 settembre – Ippodromo Snai San Siro). X Factor 2025 su Sky e NOW: secondo Live con Giorgia e le quattro squadre al completo (Ph Virginia Bettoja) Indice. X Factor 2025 Live 30 ottobre – Meccanismo della puntata. Le assegnazioni dei giudici Achille Lauro. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

