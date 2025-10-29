X Factor 2025 Live 2 giovedì 30 ottobre | assegnazioni ospite EMMA e meccanismo serata
Dopo il debutto, giovedì 30 ottobre arriva il secondo Live Show di X Factor 2025 (Sky Original, Fremantle), in diretta su Sky e in streaming su NOW. A guidare la serata c’è Giorgia; sul palco, come ospite speciale, EMMA con il nuovo singolo “Brutta Storia” e un’anteprima sui due maxi-live estivi del 2026 (Roma, 2 luglio – Ippodromo delle Capannelle; Milano, 9 settembre – Ippodromo Snai San Siro). X Factor 2025 su Sky e NOW: secondo Live con Giorgia e le quattro squadre al completo (Ph Virginia Bettoja) Indice. X Factor 2025 Live 30 ottobre – Meccanismo della puntata. Le assegnazioni dei giudici Achille Lauro. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
TOMASI - "Lucciole" di Blanco - Live 1 X Factor 2025 A centottanta il cuore per questa esibizione Ogni giovedì #XF2025 su Sky e NOW Vai su Facebook
X Factor 2025, Last Call concluse: da giovedì 23 la diretta in tv e streaming - Tutte le foto degli artisti in gara Per la trasmissione Total Audience media di 2 milioni 436mila spettatori - X Vai su X
X Factor 2025, le assegnazioni dei giudici per il secondo Live - Seconda puntata e nuove assegnazioni per gli 11 concorrenti di X Factor dopo l’eliminazione dei Copper Jitters della squadra di Achille Lauro (qui le pagelle). Lo riporta rollingstone.it
X Factor 2025, il 30 ottobre secondo Live Show: le assegnazioni dei giudici - Si riaccendono i riflettori su X Factor 2025, che dopo il debutto della scorsa settimana torna in diretta giovedì 30 ottobre su Sky e in streaming su NOW con ... Come scrive msn.com
X Factor 2025: tutte le assegnazioni della seconda puntata dei Live - Scopriamo insieme le assegnazioni del secondo live show di X Factor 2025 in onda giovedì 30 ottobre su Sky Uno e Now ... Secondo cosmopolitan.com