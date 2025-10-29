X Factor 2025 le assegnazioni del secondo live ospite Emma Marrone
Tutto pronto per il secondo Live Show di X Factor 2025, le assegnazioni dei giudici, ospite Emma con il suo nuovo singolo. Dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana, giovedì 30 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW arriva il secondo Live Show di X Factor 2025. Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’ X Factor Arena. A guidare lo show, come sempre, Giorgia, che scandirà i ritmi della serata tra le performance degli artisti in gara e i confronti tra i giudici al tavolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Altre letture consigliate
Si avvicina il secondo Live di X Factor 2025; ecco le assegnazioni dei 4 giudici agli 11 artisti rimasti in gara. #xfactor2025 #XF2025 - X Vai su X
X Factor Italia Vai su Facebook
X Factor 2025: tutte le assegnazioni della seconda puntata dei Live - Scopriamo insieme le assegnazioni del secondo live show di X Factor 2025 in onda giovedì 30 ottobre su Sky Uno e Now ... Si legge su cosmopolitan.com
X Factor 2025, le assegnazioni dei giudici per il secondo Live - Seconda puntata e nuove assegnazioni per gli 11 concorrenti di X Factor dopo l’eliminazione dei Copper Jitters della squadra di Achille Lauro (qui le pagelle). Riporta rollingstone.it
Live X Factor 2025, le assegnazioni della seconda puntata - Chi seguirà i Copper Jitters fra gli eliminati di questa edizione del talent show? Lo riporta msn.com