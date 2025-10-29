Si riaccendono i riflettori su X Factor 2025, che dopo il debutto della scorsa settimana torna in diretta giovedì 30 ottobre su Sky e in streaming su NOW con il secondo Live Show. Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’X Factor Arena. A guidare lo show, come sempre, Giorgia, che scandirà i ritmi della serata tra le performance degli artisti in gara e i confronti tra i giudici al tavolo. Meccanismo classico per questa seconda puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: i concorrenti verranno divisi in due manche al termine delle quali i meno votati si affronteranno nel consueto scontro finale, il cui esito sarà deciso dai giudici al tavolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - X Factor 2025, il 30 ottobre secondo Live Show: le assegnazioni dei giudici