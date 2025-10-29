X Factor 2025 il 30 ottobre secondo Live Show | le assegnazioni dei giudici
Si riaccendono i riflettori su X Factor 2025, che dopo il debutto della scorsa settimana torna in diretta giovedì 30 ottobre su Sky e in streaming su NOW con il secondo Live Show. Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’X Factor Arena. A guidare lo show, come sempre, Giorgia, che scandirà i ritmi della serata tra le performance degli artisti in gara e i confronti tra i giudici al tavolo. Meccanismo classico per questa seconda puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: i concorrenti verranno divisi in due manche al termine delle quali i meno votati si affronteranno nel consueto scontro finale, il cui esito sarà deciso dai giudici al tavolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Domani, mercoledì 29 ottobre ? Alle 16.00 ?Michelle di X Factor sarà ospite in #TheFlight X Factor Italia #XF2025 Segui la diretta su RTL 102.5 PLAY https://pulse.ly/h7oxznh2sk Vai su Facebook
Chi è l’ospite in grado di incendiare il palco del primo Live di $XF2025? @NaliOfficial risponde con il suo nuovo album “Ma io sono fuoco” X Factor, Live 1, giovedì 23 ottobre, alle 21.15 su @SkyItalia e @NOWTV_It - X Vai su X
X Factor 2025: per i bookie c'è un grande favorito, ma in due provano la rimonta - Quote vincente X Facotr 2025: tutti i favoriti dei bookie per il secondo live di giovedì 30 ottobre dal teatro RePower di Milano ore 21. Scrive gazzetta.it
X Factor 2025, giovedì al via i Live. Ospite Annalisa. Le squadre e tutte le anticipazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, giovedì al via i Live. Come scrive tg24.sky.it
X Factor 2025, al via stasera i Live Show: concorrenti, ospiti, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere - Giovedì 23 ottobre il talent show targato Sky entra nel vivo. corriere.it scrive