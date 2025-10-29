WWE | Trick Williams non molla il titolo rissa infinita con Ricky Saints e Ava sancisce il rematch

Ad Halloween Havoc Ricky Saints ha difeso per la prima volta il suo titolo NXT sconfiggendo “fair and square”, come dicono dall’altra parte dell’oceano, Trick Williams. Una sconfitta che molti pensavano potesse sancire la fine dell’avventura di Trick ad NXT in vista di un futuro nel main roster, ma l’ex campione TNA e 2 volte campione NXT non ha intenzione di mollare la sua casa e lo ha fatto chiaramente intendere questa notte ad NXT. 1 volta su 100. La puntata di NXT si è aperta con Williams nel van della regia e produzione pronto ad insultare tutti, tecnici, addetti backstage, anche i cameraman nella sua camminata verso il ring si sono beccati almeno uno “stupido”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

