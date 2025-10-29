WWE TNA | La cintura ha cambiato Kelani Jordan vittoria con scorrettezza su Jordynne Grace

Kelani Jordan un mese fa, abbastanza a sorpresa, è diventata Knockouts Champion e nuovo volto della TNA. Un ruolo di leader dello spogliatoio TNA che ha assunto da subito, guidando da capitana il team TNA nel survivor series match di Showdown, arbitrato da Jordynne Grace. Proprio con Jordynne negli ultimi tempi c’è stato dell’attrito, anche derivato dall’arbitraggio non ritenuto all’altezza da Kelani e così dopo alcuni scontri verbali nel backstage culminati con un ceffone dato dalla Grace ad Halloween Havoc si è arrivati ad un match titolato questa notte ad NXT. Un nuovo lato di Kelani. Le due donne si sono prese il main event della puntata settimanale di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE/TNA: La cintura ha cambiato Kelani Jordan, vittoria con scorrettezza su Jordynne Grace

