WWE | Rinnovo a lungo termine Chelsea Green confermata per altri cinque anni

Sono emersi nuovi dettagli sul rinnovo del contratto di Chelsea Green con la WWE, che rivelano per quanto tempo la compagnia intende tenerla sotto contratto. Sebbene la notizia della sua firma fosse stata riportata per la prima volta nel maggio 2025, ora è stato svelato quando l’accordo è stato effettivamente finalizzato e fino a quando durerà. La WWE punta su Chelsea Green. Secondo quanto riferito da Fightful Select, Green ha firmato il nuovo contratto in modo riservato già a gennaio 2025, mesi prima che la notizia diventasse pubblica. La WWE aveva contattato la lottatrice con largo anticipo, ben prima della scadenza del suo primo accordo triennale, firmato alla fine del 2022 e in scadenza nel 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

