WWE | Natalya spinge per il 50% di match femminili a WrestleMania in Arabia Saudita

Natalya è una figura iconica della storia della WWE: portabandiera di record, tradizione familiare e rivoluzioni inarrestabili. Oggi, la sua voce si fa portatrice di una richiesta che potrebbe cambiare per sempre il panorama degli eventi WWE in Arabia Saudita. Parlando del percorso intrapreso dalla federazione in Medio Oriente, Natalya immagina un futuro fatto di parità e nuove opportunità, con un messaggio che non passa inosservato. L’eredità di Natalya e la rivoluzione in Arabia Saudita. La prima storica presenza femminile in Arabia Saudita, nell’ormai lontano Crown Jewel 2019, porta proprio la firma della Regina di Cuori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

