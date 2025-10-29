WWE | La prima difesa titolata di Tatum Paxley contro Lola Vice finisce in disastro

Tatum Paxley aveva promesso che, da campionessa, avrebbe portato un po’ di follia a NXT e così è stato. Nell’episodio di NXT del 28 ottobre, pieno di conseguenze dopo Halloween Havoc, Jacy Jayne non è più la campionessa femminile di NXT e non l’ha presa bene. Dopo aver vinto il titolo proprio a Halloween Havoc sconfiggendo Jacy Jayne, Tatum Paxley è apparsa nella prima metà dello show per annunciare che avrebbe difeso il titolo da subito. YOU DESERVE IT! What a moment for @TatumPaxley! pic.twitter.comRao6ztIxjT — WWE (@WWE) October 29, 2025 Poiché quest’anno non c’era la classica “Spin the Wheel, Make the Deal”, Paxley ha deciso di creare una propria ruota dei possibili sfidanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

