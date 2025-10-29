WWE | La prima difesa titolata di Tatum Paxley contro Lola Vice finisce in disastro
Tatum Paxley aveva promesso che, da campionessa, avrebbe portato un po’ di follia a NXT e così è stato. Nell’episodio di NXT del 28 ottobre, pieno di conseguenze dopo Halloween Havoc, Jacy Jayne non è più la campionessa femminile di NXT e non l’ha presa bene. Dopo aver vinto il titolo proprio a Halloween Havoc sconfiggendo Jacy Jayne, Tatum Paxley è apparsa nella prima metà dello show per annunciare che avrebbe difeso il titolo da subito. YOU DESERVE IT! What a moment for @TatumPaxley! pic.twitter.comRao6ztIxjT — WWE (@WWE) October 29, 2025 Poiché quest’anno non c’era la classica “Spin the Wheel, Make the Deal”, Paxley ha deciso di creare una propria ruota dei possibili sfidanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
News recenti che potrebbero piacerti
Catanzaro, prima moschea universitaria in Italia: critiche della Lega e difesa del Rettore https://tg.la7.it/cronaca/catanzaro-prima-moschea-universitaria-italia-28-10-2025-246678 - facebook.com Vai su Facebook
Un East Shield a difesa dell'Europa La prima puntata del reportage di Riccardo Leoni al confine tra Polonia e Bielorussia - X Vai su X
BESTYA: Mercedes Mone affronterà Queen Maya il 9 novembre a Roma - Le voci delle ultime settimane trovano conferma e, dopo aver ufficializzato la presenza e quindi la difesa titolata del titolo femminile BESTYA Wrestling da parte di Mercedes Mone, la federazione ital ... Come scrive zonawrestling.net
WWE: Blake Monroe nuova campionessa ad NXT Halloween Havoc - Blake Monroe ha conquistato l'NXT Women's North American Championship sconfiggendo Zaria durante NXT Halloween Havoc, entrando di diritto nella storia del wrestling come prima atleta ad aver detenuto ... Scrive zonawrestling.net
WWE: Ben tre match titolati annunciati per Raw (20 ottobre) - La prossima settimana a Raw, ci sarà un nuovo match titolato. Come scrive spaziowrestling.it