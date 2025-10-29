WWE | Infortunio per Sol Ruca la WWE annuncia un nuovo torneo per lo Speed Title
Il brand NXT è pieno di colpi di scena, e ora un altro titolo è stato reso vacante. Toccherà capire chi sarà la nuova campionessa. Nell’episodio del 28 ottobre di NXT, andato in onda subito dopo Halloween Havoc, sono successe parecchie cose. Dopo la vittoria di Jasper Troy su Axiom nella finale del torneo WWE Speed, guadagnandosi così la possibilità di affrontare El Grande Americano per il WWE Speed Title maschile l’11 novembre, si è passati alla situazione del titolo femminile. Nuovo torneo in arrivo dopo l’infortunio di Sol Ruca. La campionessa femminile WWE Speed, Sol Ruca, è stata costretta a rinunciare al titolo a causa di un infortunio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Argomenti simili trattati di recente
Sol Ruca in stampelle e con un tutore dopo il match di SmackDown. Titolo nordamericano pronto ad essere reso vacante, ma l'amica Zaria, visti i tempi di recupero ancora incerti, si è proposta per difenderlo al posto suo contro Blake Monroe - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Infortunio al ginocchio per Sol Ruca, il suo titolo sarà difeso in via eccezionale da Zaria - Due titoli, un terzo sfiorato a SmackDown venerdì scorso, ma negli scorsi giorni è arrivata la doccia fredda per Sol Ruca che ha riportato un infortunio nel corso del match di SmackDown contro Alexa B ... Secondo zonawrestling.net
Sol Ruca: “Zaria rimane la più forte” - Sol Ruca ha perso il suo NXT Women’s North American Championship a Halloween Havoc, ma non sta puntando il dito contro nessuno. Lo riporta zonawrestling.net