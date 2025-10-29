WWE | Infortunio per Sol Ruca la WWE annuncia un nuovo torneo per lo Speed Title

Il brand NXT è pieno di colpi di scena, e ora un altro titolo è stato reso vacante. Toccherà capire chi sarà la nuova campionessa. Nell’episodio del 28 ottobre di NXT, andato in onda subito dopo Halloween Havoc, sono successe parecchie cose. Dopo la vittoria di Jasper Troy su Axiom nella finale del torneo WWE Speed, guadagnandosi così la possibilità di affrontare El Grande Americano per il WWE Speed Title maschile l’11 novembre, si è passati alla situazione del titolo femminile. Nuovo torneo in arrivo dopo l’infortunio di Sol Ruca. La campionessa femminile WWE Speed, Sol Ruca, è stata costretta a rinunciare al titolo a causa di un infortunio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

