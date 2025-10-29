WWE | Fan indignati dopo il video reveal di WrestleMania

Zonawrestling.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono bastati pochi secondi di video promozionali per infiammare il web: per giorni, la WWE  ha pubblicato teaser misteriosi che mostravano dettagli di scarpe, alimentando speculazioni su possibili ritorni clamorosi o debutti di superstar. Molti parlavano della ricomparsa di  Brock Lesnar, di una nuova veste per  Santos Escobar  o addirittura di un comeback di  Chris Jericho. La realtà ha però deluso le attese dei fan, portando a una vera e propria protesta online. Delusione social. Quando finalmente il mistero è stato svelato, la risposta della community non si è fatta attendere. Nel video ufficiale si vede  Triple H  entrare in una sala da gioco di Las Vegas, dove sono seduti  Cody Rhodes,  Roman Reigns,  Brock Lesnar  e  CM Punk, accompagnati da  Paul Heyman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe fan indignati dopo il video reveal di wrestlemania

© Zonawrestling.net - WWE: Fan indignati dopo il video reveal di WrestleMania

Leggi anche questi approfondimenti

WWE: Un fan le chiede di tornare in diretta, arriva la risposta di Paige - Molti fan continuano a sognare di rivederla in WWE: Paige risponde così ad un fan dopo l'ultima puntata di SmackDown ... Scrive spaziowrestling.it

wwe fan indignati dopoCody Rhodes risponde ai fan della WWE che lo vogliono vedere nei panni del cattivo - Cody Rhodes ha offerto prestazioni sensazionali dal suo ritorno alla WWE nel 2022, diventando il volto iconico della federazione, soprattutto dopo aver detronizzato Roman Reigns nell´evento principale ... Come scrive worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Fan Indignati Dopo