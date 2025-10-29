WWE | Fan indignati dopo il video reveal di WrestleMania
Sono bastati pochi secondi di video promozionali per infiammare il web: per giorni, la WWE ha pubblicato teaser misteriosi che mostravano dettagli di scarpe, alimentando speculazioni su possibili ritorni clamorosi o debutti di superstar. Molti parlavano della ricomparsa di Brock Lesnar, di una nuova veste per Santos Escobar o addirittura di un comeback di Chris Jericho. La realtà ha però deluso le attese dei fan, portando a una vera e propria protesta online. Delusione social. Quando finalmente il mistero è stato svelato, la risposta della community non si è fatta attendere. Nel video ufficiale si vede Triple H entrare in una sala da gioco di Las Vegas, dove sono seduti Cody Rhodes, Roman Reigns, Brock Lesnar e CM Punk, accompagnati da Paul Heyman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche questi approfondimenti
https://corrierediragusa.it/2025/10/24/ecco-come-si-riduce-la-zona-vicino-allo-stadio-scollo-dopo-il-mercato-una-eccezione-o-potrebbe-diventare-la-regola-residenti-indignati/ Vai su Facebook
WWE: Un fan le chiede di tornare in diretta, arriva la risposta di Paige - Molti fan continuano a sognare di rivederla in WWE: Paige risponde così ad un fan dopo l'ultima puntata di SmackDown ... Scrive spaziowrestling.it
Cody Rhodes risponde ai fan della WWE che lo vogliono vedere nei panni del cattivo - Cody Rhodes ha offerto prestazioni sensazionali dal suo ritorno alla WWE nel 2022, diventando il volto iconico della federazione, soprattutto dopo aver detronizzato Roman Reigns nell´evento principale ... Come scrive worldwrestling.it