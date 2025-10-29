Sono bastati pochi secondi di video promozionali per infiammare il web: per giorni, la WWE ha pubblicato teaser misteriosi che mostravano dettagli di scarpe, alimentando speculazioni su possibili ritorni clamorosi o debutti di superstar. Molti parlavano della ricomparsa di Brock Lesnar, di una nuova veste per Santos Escobar o addirittura di un comeback di Chris Jericho. La realtà ha però deluso le attese dei fan, portando a una vera e propria protesta online. Delusione social. Quando finalmente il mistero è stato svelato, la risposta della community non si è fatta attendere. Nel video ufficiale si vede Triple H entrare in una sala da gioco di Las Vegas, dove sono seduti Cody Rhodes, Roman Reigns, Brock Lesnar e CM Punk, accompagnati da Paul Heyman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Fan indignati dopo il video reveal di WrestleMania