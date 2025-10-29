WWE | Cody Rhodes commenta il trailer di WrestleMania 42

Come annunciato ieri anche sul nostro sito, la WWE ha recentemente pubblicato un trailer di WrestleMania 42 e Cody Rhodes, uno dei protagonisti, ha reagito sui social media. La WWE ha prima pubblicato una serie di video teaser criptici sui social nel corso della settimana ed anche durante l'ultimo episodio di RAW, che mostravano primi piani sfocati di stivali e impronte che alludevano a varie star di primo piano come Cody Rhodes, Roman Reigns, CM Punk e Brock Lesnar. Questi teaser hanno servito da spunto per alimentare speculazioni e suspense tra i fan. La versione definitiva è stata rivelata con un trailer, in pieno stile cinematografico di un minuto, narrato da Triple H, che mostrava le star impegnate in una partita di poker ad alto rischio, con HHH e Paul Heyman che osservavano, creando un'atmosfera drammatica che rifletteva Las Vegas, la sede dell'evento.

