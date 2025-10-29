WTA Jiujiang 2025 Yulia Putintseva e Viktorija Golubic approdano in semifinale Sorpresa Tagger

Andati in archivio i match validi per i quarti di finale del WTA250 di Jiujiang, in Cina. Sul cemento asiatico, l’avventura di Elisabetta Cocciaretto si è conclusa. La marchigiana (n.89 del ranking) è stata eliminata dall’austriaca Lilli Tagger (n.235 del ranking, wild card), astro nascente del tennis mondiale e allenata da Francesca Schiavone. La 17enne, dotata di un rovescio a una mano, si è imposta col punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 39 minuti di gioco contro l’azzurra. Tagger affronterà la tedesca Tamara Korpatsch (n.159 WTA), a segno nel derby teutonico contro Ella Seidel (n.90 del ranking) col punteggio di 3-6 6-0 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Jiujiang 2025, Yulia Putintseva e Viktorija Golubic approdano in semifinale. Sorpresa Tagger

News recenti che potrebbero piacerti

WTA Jiujiang 2025, Yulia Putintseva e Viktorija Golubic approdano in semifinale. Sorpresa Tagger - Andati in archivio i match validi per i quarti di finale del WTA250 di Jiujiang, in Cina. Si legge su oasport.it

WTA Jiujiang 2025, Cocciaretto sconfitta dalla wild card austriaca Tagger - Si ferma al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Jiujiang. Scrive oasport.it

WTA Jiujiang: Cocciaretto è agli ottavi per ritiro di Osorio. Avanzano anche Golubic e Parks - WTA | La 24enne di Fermo ha approfittato del ritiro della colombiana per un problema fisico. Da ubitennis.com