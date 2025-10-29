Si ferma al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Jiujiang. La tennista marchigiana è stata nettamente sconfitta dalla diciassettenne austriaca Lilli Tagger, numero 235 del mondo, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e trentasette minuti di gioco. Una partita in cui ha fatto la differenza la percentuale di punti vinti quando si è servito la prima: l’azzurra ha conquistato solamente il 50%, mentre l’austriaca ha concluso con il 75%. Sono nove le palle break concesse da Cocciaretto, che paga anche un basso rendimento nei propri turni in risposta (solo 22 punti vinti contro i 37 dell’avversaria). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Jiujiang 2025, Cocciaretto sconfitta dalla wild card austriaca Tagger