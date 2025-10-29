WTA Hong Kong 2025 | Fernandez e Cirstea avanti esce Arango
Si chiude la giornata al WTA 250 di Hong Kong, che fa parte dell’ultimo terzetto di tornei che precede le WTA Finals (anzi, in una certa misura ha anche una sovrapposizione). Quasi generale stato di media tranquillità per le giocatrici parte del lotto delle teste di serie. Il più lottato dei match è anche quello con il maggior rapporto qualità-passato delle giocatrici. Sorana Cirstea sfrutta ancora la wild card e va ai quarti: la rumena supera l’australiana Ajla Tomljanovic in rimonta in un match a tinte abbastanza particolari, ma in cui non rischia mai davvero di perdere. Nell’unico quarto già definito per Cirstea ci sarà Leylah Fernandez. 🔗 Leggi su Oasport.it
