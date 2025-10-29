Wta Finals sorteggiati i gironi | ecco contro chi giocherà Paolini

Estratti anche i gruppi del doppio, con Jasmine che farà anche coppia con Sara Errani nel torneo di Riad. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

