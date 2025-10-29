WTA Finals 2025 i precedenti di Jasmine Paolini con le tre avversarie del round robin
Non è stata certo fortunata Jasmine Paolini con il sorteggio della fase a gironi del torneo di singolare (lei è presente anche in doppio insieme a Sara Errani) delle WTA Finals 2025, in programma a Riad dal 1° all’8 novembre. La numero 8 del ranking è stata inserita nel gruppo Steffi Graf e dovrà vedersela con la n.1, la n.3 e la n.5 del seeding per cercare di raggiungere le semifinali. Paolini comincerà il suo cammino nel round robin domenica 2 novembre contro la prima testa di serie del torneo Aryna Sabalenka, vincitrice delle ultime due edizioni consecutive degli US Open. La bielorussa è in vantaggio 5-2 nel bilancio complessivo dei precedenti con l’azzurra, ma soprattutto dal 2023 in poi ha collezionato quattro successi di fila senza concedere neanche un set. 🔗 Leggi su Oasport.it
