Sono passati ormai quasi 40 anni dalla prima partecipazione italiana alle WTA Finals, o comunque all’evento di fine anno posto sotto le sue varie denominazioni. Andiamo a ripercorrere questo tipo di storia, perché riserva dei capitoli spesso particolari. Il primo nome che s’incontra è quello di Raffaella Reggi. Contesto: Virginia Slims, che ebbe anche una doppia edizione a marzo e novembre nel 1986 per via di scostamenti di calendario. Fu a novembre che la faentina, arrivata due anni più tardi al 13° posto del ranking mondiale, ebbe la possibilità di incrociare Pam Shriver. Si giocava con il tabellone a 16 giocatrici e ad eliminazione diretta completa. 🔗 Leggi su Oasport.it

WTA Finals 2025: i precedenti delle italiane da Raffaella Reggi a Jasmine Paolini