WTA Finals 2025 i gironi | Paolini trova Sabalenka Gauff e Pegula In doppio con Errani nel gruppo Navratilova

Sorteggio a Riyadh: l'Italia sarà protagonista grazie alla numero uno azzurra, impegnata sia in singolare che in coppia con Errani Nella giornata di martedì 28 ottobre si è svolto il sorteggio dei gironi delle WTA Finals 2025, che si disputeranno dal 1° all'8 novembre sul cemento indoor della King Saud University Indoor Arena di Riyadh. In campo le migliori otto tenniste e le migliori otto coppie di doppio della stagione.