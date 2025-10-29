WTA Finals 2025 i gironi | Paolini trova Sabalenka Gauff e Pegula In doppio con Errani nel gruppo Navratilova
Sorteggio a Riyadh: l’Italia sarà protagonista grazie alla numero uno azzurra, impegnata sia in singolare che in coppia con Errani Nella giornata di martedì 28 ottobre si è svolto il sorteggio dei gironi delle WTA Finals 2025, che si disputeranno dal 1° all’8 novembre sul cemento indoor della King Saud University Indoor Arena di Riyadh. In campo le migliori otto tenniste e le migliori otto coppie di doppio della stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
