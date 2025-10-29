WTA Chennai 2025 Sonmez e Vekic approdano agli ottavi Esce Francesca Jones
La pioggia concede finalmente tregua, il torneo WTA di Chennai può finalmente entrare in campo per un intenso programma di incontri grazie a cui recuperare il ritardo accumulato nei primi due giorni. Approdano agli ottavi di finale la turca Zeynep Sonmez e la croata Donna Vekic. Esce la britannica Francesca Jones, testa di serie numero due. La turca Zeynep Sonmez doma la russa Tatiana Prozorova 7-5 6-4 in un’ora e trentanove minuti. La giapponese Mei Yamaguchi passa il turno grazie al ritiro di Francesca Jones. La britannica, testa di serie numero due, abbandona il campo nelle prime battute del terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
WTA Chennai 2025, Sonmez e Vekic approdano agli ottavi. Esce Francesca Jones - La pioggia concede finalmente tregua, il torneo WTA di Chennai può finalmente entrare in campo per un intenso programma di incontri grazie a cui ... Da oasport.it
Wta Chennai - Le avversarie di Bronzetti e Stefanini. A Hong Kong guida Bencic - L’altra canadese in campo è Victoria Mboko, campionessa al Wta 1000 di Montreal. Riporta msn.com
WTA Chennai 2025, Lucia Bronzetti perde la maratona con Kawa ed esce al primo turno - Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo WTA di Chennai Katarzyna Kawa supera l'azzurra ... Lo riporta oasport.it