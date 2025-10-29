WTA Chennai 2025 Lucia Bronzetti perde la maratona con Kawa ed esce al primo turno

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il momento non positivo di Lucia Bronzetti. Nel l’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA di Chennai Katarzyna Kawa supera l’azzurra 6-7(9) 6-0 6-2 in due ore e quarantanove minuti. Negli ottavi di finale la giocatrice polacca affronterà la giovane russa Polina Iatcenko. La polacca, dopo aver annullato quattro palle break, sigla l’1-0 grazie al servizio vincente, l’azzurra impatta a 15 per l’1-1, ma la sua rivale salva altre tre opportunità prima di siglare il 2-1. In un lungo sesto gioco è l’italiana ad annullare due palle del 2-4 per poi siglare il 3-3. Si prosegue nel rispetto dei turni di battuta fino all’undicesimo gioco quando la numero 105 WTA alla terza opportunità, l’undicesima complessiva, sfrutta l’errore di rovescio della rivale per il break del 6-5, ma non capitalizza il vantaggio e cede il servizio per il 6-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

wta chennai 2025 lucia bronzetti perde la maratona con kawa ed esce al primo turno

© Oasport.it - WTA Chennai 2025, Lucia Bronzetti perde la maratona con Kawa ed esce al primo turno

Scopri altri approfondimenti

A Chennai la pioggia non si placa, ancora niente incontri. Anche Lucia Bronzetti ferma - Da ieri il WTA 250 di Chennai tenta di prendere il via, e da ieri continua a ricevere un secco no da un cielo che di clemente non ha niente. Scrive oasport.it

Tabellone WTA Chennai 2025: Bronzetti e Stefanini le azzurre presenti in India - Per la seconda volta il circuito WTA approda a Chennai, nell'ambito di un rapporto estremamente complesso tra il circuito femminile e l'India. Secondo oasport.it

wta chennai 2025 luciaWta Chennai - Le avversarie di Bronzetti e Stefanini. A Hong Kong guida Bencic - L’altra canadese in campo è Victoria Mboko, campionessa al Wta 1000 di Montreal. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Wta Chennai 2025 Lucia