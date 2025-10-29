WTA Chennai 2025 Lucia Bronzetti perde la maratona con Kawa ed esce al primo turno
Continua il momento non positivo di Lucia Bronzetti. Nel l’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA di Chennai Katarzyna Kawa supera l’azzurra 6-7(9) 6-0 6-2 in due ore e quarantanove minuti. Negli ottavi di finale la giocatrice polacca affronterà la giovane russa Polina Iatcenko. La polacca, dopo aver annullato quattro palle break, sigla l’1-0 grazie al servizio vincente, l’azzurra impatta a 15 per l’1-1, ma la sua rivale salva altre tre opportunità prima di siglare il 2-1. In un lungo sesto gioco è l’italiana ad annullare due palle del 2-4 per poi siglare il 3-3. Si prosegue nel rispetto dei turni di battuta fino all’undicesimo gioco quando la numero 105 WTA alla terza opportunità, l’undicesima complessiva, sfrutta l’errore di rovescio della rivale per il break del 6-5, ma non capitalizza il vantaggio e cede il servizio per il 6-6. 🔗 Leggi su Oasport.it
