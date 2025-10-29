Continua il momento non positivo di Lucia Bronzetti. Nel l’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA di Chennai Katarzyna Kawa supera l’azzurra 6-7(9) 6-0 6-2 in due ore e quarantanove minuti. Negli ottavi di finale la giocatrice polacca affronterà la giovane russa Polina Iatcenko. La polacca, dopo aver annullato quattro palle break, sigla l’1-0 grazie al servizio vincente, l’azzurra impatta a 15 per l’1-1, ma la sua rivale salva altre tre opportunità prima di siglare il 2-1. In un lungo sesto gioco è l’italiana ad annullare due palle del 2-4 per poi siglare il 3-3. Si prosegue nel rispetto dei turni di battuta fino all’undicesimo gioco quando la numero 105 WTA alla terza opportunità, l’undicesima complessiva, sfrutta l’errore di rovescio della rivale per il break del 6-5, ma non capitalizza il vantaggio e cede il servizio per il 6-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Chennai 2025, Lucia Bronzetti perde la maratona con Kawa ed esce al primo turno