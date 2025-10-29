Wizz Air volo Napoli-Craiova | inaugurata la nuova rotta

La compagnia aerea Wizz Air lancia una nuova rotta che collega Napoli a Craiova, con voli due volte a settimana: il martedì e il sabato. E’ stata inaugurata la nuova rotta che collega Napoli a Craiova, città universitaria e centro economico della regione dell’Oltenia, nel sud della Romania: a partire da ieri, martedì 28 ottobre, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Wizz Air, volo Napoli-Craiova: inaugurata la nuova rotta

Argomenti simili trattati di recente

Prendono il via oggi i nuovi voli Wizz Air verso Sofia e Budapest, due capitali europee ricche di fascino e storia!? Due volte a settimana – ogni martedì e sabato, con l'aggiunta di un terzo volo nel periodo natalizio – sarà possibile volare da #TorinoAirport v Vai su Facebook

Wizz Air inaugura nuova rotta che collega Napoli e Craiova - E' stata inaugurata la nuova rotta che collega Napoli a Craiova, città universitaria e centro economico della regione dell'Oltenia, nel sud della Romania: a partire da ieri, martedì 28 ottobre, il nuo ... Riporta ansa.it

Capodichino, Wizz Air inaugura nuova rotta che collega Napoli e Craiova - E' stata inaugurata la nuova rotta che collega Napoli a Craiova, città universitaria e centro economico della regione dell'Oltenia, nel sud della Romania: a partire da ieri, martedì 28 ottobre, il nuo ... Lo riporta msn.com

Wizz Air e l’Aeroporto di Capodichino inaugurano la rotta: Napoli – Craiova - Wizz Air, una delle principali compagnie aeree in Italia e scelta da oltre 17 milioni di passeggeri quest’anno, e l’Aeroporto di Napoli- Come scrive napolivillage.com