WindTre lancia la prima offerta mobile con 5G standalone ma solo per le aziende

Dday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tante indiscrezioni, 5G SA è ufficialmente arrivato nel mercato italiano con WindTre che però, per ora, lo propone solamente a un'utenza business. Ancora silenzio sull'arrivo per i privati. 🔗 Leggi su Dday.it

windtre lancia la prima offerta mobile con 5g standalone ma solo per le aziende

WindTre lancia la prima offerta mobile con 5G standalone, ma solo per le aziende

