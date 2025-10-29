WindTre lancia la prima offerta mobile con 5G standalone ma solo per le aziende
Dopo tante indiscrezioni, 5G SA è ufficialmente arrivato nel mercato italiano con WindTre che però, per ora, lo propone solamente a un'utenza business. Ancora silenzio sull'arrivo per i privati. 🔗 Leggi su Dday.it
