William ultimatum alle cugine Beatrice ed Eugenie | cosa rischiano

Dopo l’esclusione del terzogenito della regina Elisabetta II e del principe Filippo, Andrea da tutti gli incarichi di rappresentanza, privato dei gradi militari, del titolo di duca di York, in queste ore il principe William ha minacciato di rimuovere i titoli delle principesse Beatrice ed Eugenie a meno che non avessero fatto pressione sul padre caduto in disgrazia per lasciare la Royal Lodge. Questo è quanto riporta il Daily Mail. Parlando al podcast The News Agents, Maitlis ha discusso del circo mediatico che è scoppiato fuori dal Royal Lodge dopo che i giornalisti erano stati informati di un possibile sviluppo dello scandalo che riguardava il principe Andrea. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

