William contro Andrea ultimatum alle cugine per convincere il padre a lasciare la Royal Lodge

(Adnkronos) – Il principe William avrebbe minacciato di privare le principesse Beatrice ed Eugenia dei loro titoli se il padre non dovesse lasciare la Royal Lodge. Lo ha riferito l'ex giornalista della Bbc Emily Maitlis, secondo cui il principe di Galles avrebbe dato un ultimatum alle sue cugine nel tentativo di spingerle a convincere il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

