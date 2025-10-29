WiiU re_nsyshid v0.44 | Risolto il Problema di Creazione Skylander con UID

La scena homebrew del Wii U continua a crescere con il nuovo aggiornamento di  rensyshid, il plugin che permette di emulare le periferiche USB Toys-to-Life. La versione  v0.4.4, rilasciata poche ore fa, porta con sé una correzione importante per tutti gli appassionati di Skylanders. Cos’è rensyshid?. rensyshid  è un plugin per Wii U che consente agli utenti di emulare dispositivi USB Toys-to-Life come: Skylanders Portal of Power. Disney Infinity Base. LEGO Dimensions Toypad. Il plugin richiede l’ambiente  Aroma  per funzionare correttamente.   Importante: Il plugin è ancora in fase di sviluppo e potrebbero verificarsi alcuni problemi. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

