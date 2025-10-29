Warriors e Clippers esperienza contro il tempo | perché puntano ancora sui veterani
A Ovest, Golden State Warriors e LA Clippers iniziano la stagione con un assunto semplice: l’esperienza vince le partite che contano. In un NBA sempre più giovane e atletica, le due californiane scelgono la via della continuità, affidandosi a nuclei rodati e a leader che hanno già attraversato finali, infortuni, serie lunghe e rimonte impossibili. Perché insistere sui veterani. Gestione dei ritmi e dei momenti chiave. I gruppi esperti sbagliano meno nei finali: letture difensive, selezione dei tiri, tempi dei timeout.. Playbook “vivo”. Quando la pressione sale, l’esecuzione è più importante della creatività estemporanea: chi ha memoria condivisa delle regole del sistema parte avanti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
