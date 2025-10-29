Vuelvo al Sur | nuovi appuntamenti con concerto aperitivo e milonga

Prosegue Vuelvo al Sur, progetto artistico dedicato all'arte, alla relazione e all'incontro. Nuovi appuntamenti venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre. Venerdì con Habemus Troilo, concerto aperitivo con Sandra Luna (voce) e Fabrizio Mocata (pianoforte). A seguire milonga con il tdj Adan Schwindt. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per . Maurizio De Giovanni è uno degli autori preferiti e il commissario Ricciardi è una delle sue saghe più riuscita. Nonostante questo : « sorprende per la capacità ancora di sorprenderti (!) con nuovi colpi di scena. La scrittura è sempre scorrevole, - facebook.com Vai su Facebook

'Vuelvo al Sur': tra musica, danza e poesia un viaggio nell’anima dell’America Latina - VIDEO - Prosegue fino al 6 dicembre "Vuelvo al Sur", il progetto artistico che intreccia musica, danza, cinema e poesia in un percorso dedicato all’arte, alla relazione e all’incontro. Secondo abruzzolive.tv