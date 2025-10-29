Vuelvo al Sur | nuovi appuntamenti con concerto aperitivo e milonga

Prosegue Vuelvo al Sur, progetto artistico dedicato all'arte, alla relazione e all'incontro. Nuovi appuntamenti venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre. Venerdì con Habemus Troilo, concerto aperitivo con Sandra Luna (voce) e Fabrizio Mocata (pianoforte). A seguire milonga con il tdj Adan Schwindt. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

