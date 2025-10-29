Vueling sciopero degli assistenti di volo | presidio a Fiumicino contro i tagli

Roma, 29 ottobre 2025 – Oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, dalle ore 13:00 alle 17:00, gli assistenti di volo della compagnia aerea Vueling Airlines sono in sciopero nazionale. L’astensione dal lavoro, proclamata da FILT CGIL, Uiltrasporti e ANPAC, è una risposta necessaria alla politica aziendale che continua a ignorare gli obblighi contrattuali e a minacciare il futuro del personale in Italia. La protesta si svolge in un contesto di profonda crisi determinato dal piano industriale di Vueling, che prevede una drastica riduzione della propria presenza a Roma Fiumicino: gli aerei basati passeranno da quattro a uno, con la conseguente cancellazione di diverse rotte europee. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

