Helios e Fatality continuano a volare: risultati, Top 11 e classifiche dopo il Round 3 di VPA Italia Serie A e Serie B, stagione 2025. La terza giornata della VPA Italia Serie A conferma un copione che inizia a essere chiaro: due squadre sembrano avere una marcia in più. Helios eSports e Fatality Project non rallentano e proseguono la loro corsa perfetta mantenendo il comando della classifica con 9 punti in 3 partite, accompagnate da numeri che legittimano l’ambizione di puntare al titolo. VPA Italia, Serie A: due corazzate in testa, Crema e Fasano tengono il passo. Gli Helios mantengono la vetta grazie a una prestazione autoritaria e a una difesa fin qui quasi impeccabile. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - VPA Italia 2025: Helios e Fatality in fuga, triplettisti scatenati — il punto dopo la terza giornata