Vox Aeternitatis
Quella di Hildegard von Bingen (1098-1179) è une delle esperienze mistiche più straordinarie del Medioevo. Una Voce dal Cielo le ordina di scrivere quanto vede e ascolta. Obbedendo docilmente, Hildegard riporta le visioni in scritti, brani musicali – la veggente è anche compositrice – e immagini. 🔗 Leggi su Romatoday.it
