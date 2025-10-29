Voragini in strada in un parcheggio a Salerno | la denuncia

Salernotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voragini in strada, a Salerno, in via Ernesto Ricciardi. Lo segnala un nostro lettore in redazione, con tanto di foto, sollecitando interventi urgenti da parte delle autorità: “Volevo segnalarvi delle voragini nel cemento nel parcheggio del Campo di calcio De Gasperi, zona orientale, in quanto il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

