La voragine da superbonus continua. Nuova truffa scoperta dalle Fiamme Gialle. Un sequestro preventivo da quasi 28 milioni di euro, che scaturisce dalla scoperta di una frode legata al Superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio del 2020. E’ stato eseguito dalla Guardia di finanza di Como e Gorizia, coordinata dal Procuratore di Como Massimo Astori, nei confronti di una società edile di Lomazzo, che negli ultimi anni ha avuto un incremento esponenziale del fatturato. Passando, nel giro di tre anni, da 5 milioni a oltre 75 milioni di euro. Siamo di fronte a un’altra truffa lasciataci in eredità dal genio grillino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Voragine Superbonus, un’altra mega-truffa da 28 milioni di euro. L'”eredità” di Conte pesa come un macigno sui conti pubblici