Voragine Superbonus un’altra mega-truffa da 28 milioni di euro L' eredità di Conte pesa come un macigno sui conti pubblici

Secoloditalia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La voragine da superbonus continua. Nuova truffa scoperta  dalle Fiamme Gialle. Un  sequestro preventivo  da quasi  28 milioni di euro, che scaturisce dalla scoperta di una  frode legata al Superbonus 110%  previsto dal Decreto Rilancio del 2020. E’ stato eseguito dalla  Guardia di finanza di Como e Gorizia, coordinata dal Procuratore di Como Massimo Astori, nei confronti di  una società edile di Lomazzo, che negli ultimi anni ha avuto  un incremento esponenziale del fatturato.  Passando, nel giro di tre anni,  da 5 milioni a oltre 75 milioni di euro. Siamo di fronte a un’altra truffa lasciataci in eredità dal genio grillino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

