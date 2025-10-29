Volt PFA di Abbott debutta in Italia | ablazione più rapida e mirata

Un nuovo tassello entra nella cura della fibrillazione atriale nel nostro Paese: dopo il marchio Ce, Abbott rende disponibile in Italia il sistema VoltPfa, piattaforma integrata per diagnosi, mappatura e ablazione con campo elettrico pulsato. Una soluzione progettata per procedure più mirate, rapide e sicure, con un design dedicato al lavoro quotidiano in sala. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

